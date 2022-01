Papst Benedikt nennt Falschaussage bei Missbrauchsgutachten ein "Versehen"

Papst Benedikt hat eigene Fehler beim Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising zugegeben. Doch diese seien "nicht aus böser Absicht" geschehen.

24.01.2022 | Stand: 15:17 Uhr

Kehrtwende bei Benedikt XVI.: Der emeritierte Papst hat eingeräumt, bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising an einer wichtigen Stelle eine falsche Aussage gemacht zu haben.

Laut einem schriftlichen Statement seines Privatsekretärs Georg Gänswein, das unter anderem das Portal "Vatican News" und die Tagespost Stiftung am Montag veröffentlichten, sprach der emeritierte Pontifex von einem "Fehler" und einem "Versehen bei der redaktionellen Bearbeitung" seiner Stellungnahme.

Falschaussage im Kirchenskandal: Papst wusste von sexuellen Vergehen eines Priesters im Bistum

Benedikt habe - anders als in der Stellungnahme zu dem vorige Woche veröffentlichten Gutachten behauptet - doch im Jahr 1980 als Erzbischof von München und Freising an einer Ordinariatssitzung teilgenommen, bei der nach Überzeugung der Gutachter über einen Priester gesprochen wurde, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern auffällig geworden war.

Jener Priester wurde später in Bayern wieder als Seelsorger eingesetzt und ist einer der zentralen Fälle des Gutachtens, das die Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) im Auftrag des Erzbistums München und Freising präsentiert hatte. Darin wird Benedikt in insgesamt vier Fällen Fehlverhalten vorgeworfen.

Papst Benedikt log wiederholt: Joseph Ratzinger legt Kehrtwende hin

In seiner Stellungnahme zum Gutachten heißt es als Antwort auf die Frage "Haben Sie an der Ordinariatssitzung vom 15.01.XXXX teilgenommen?" eindeutig: "An der Ordinariatssitzung vom 15.01.XXXX habe ich nicht teilgenommen." Insgesamt gibt er in seiner Stellungnahme zu dem Fall des rückfälligen Priesters dreimal an, nicht in der Sitzung dabei gewesen zu sein.

Die Gutachter hatten bei der Vorstellung ihrer Studie am Donnerstag vergangener Woche das Protokoll der Sitzung präsentiert, das ihrer Ansicht nach beweist, dass Ratzinger bei der Sitzung dabei war. Die Aussagen des früheren Erzbischofs dazu bezeichneten die Anwälte als nicht glaubwürdig.

Nun die Kehrtwende bei Ratzinger: Der 94-Jährige wollte bei seiner Korrektur der Aussage "betonen, dass dies nicht aus böser Absicht heraus geschehen ist, sondern Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme war", hieß es in dem am Montag veröffentlichten Statement. "Dieser Fehler tut ihm sehr leid und er bittet, diesen Fehler zu entschuldigen."

Papst bittet um Nachsicht: Falschaussage entstand bei redaktioneller Nachbearbeitung

Gänswein wollte zudem klarstellen, dass in jener Sitzung vom Januar 1980 "über einen seelsorgerlichen Einsatz des betreffenden Priesters nicht entschieden wurde. Vielmehr wurde lediglich der Bitte entsprochen, diesem während seiner therapeutischen Behandlung in München Unterkunft zu ermöglichen". Benedikt studiere derzeit intensiv das Gutachten und sei seiner früheren Diözese "nahe" und "im Bemühen um Aufklärung sehr verbunden".

Laut dem Gutachten waren mindestens 497 Kinder und Jugendliche zwischen 1945 und 2019 in dem katholischen Bistum von Priestern, Diakonen oder anderen Mitarbeitern der Kirche sexuell missbraucht worden. Mindestens 235 mutmaßliche Täter gab es demnach - darunter 173 Priester und 9 Diakone. Allerdings sei dies nur das "Hellfeld" - es sei von einer viel größeren Dunkelziffer auszugehen. (Lesen Sie auch: "Maria 2.0" fordert: Ratzinger soll Papst-Namen ablegen)

Kirchenskandal im Bistum München: 497 Kinder in 74 Jahren missbraucht - nur das Hellfeld

Der Sprecher der Opferinitiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, zeigte sich enttäuscht über die Reaktion des Papstes auf das Gutachten. Benedikt habe sich nur dafür entschuldigt, dass er eine falsche Angabe zu seiner Teilnahme an einer Sitzung im Jahr 1980 gemacht habe. "Entschuldigen müsste er sich eigentlich für den ganzen Vorgang, denn er ist mit dafür verantwortlich, dass dieser Priestertäter anschließend jahrzehntelang Kinder im Bistum gefährden konnte", sagte Katsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "

Das ist ja der eigentliche Skandal."

Alt-Papst gibt Falschaussage zu: Kritik an der Reaktion des Papstes auf das Gutachten

Es sei ein Muster in der katholischen Kirche, immer nur das zuzugeben, was sich nicht mehr bestreiten lasse. "Damit trägt er dazu bei, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann ihnen nichts glauben."

"Joseph Ratzinger verstrickt sich immer mehr in seine Lügengebilde und wird auch durch die angekündigte ausführliche Stellungnahme den irreparablen persönlichen Schaden für sich und sein Lebenswerk nicht mehr beseitigen können", sagte der Kirchenrechtler Thomas Schüller. "Er beschädigt damit dauerhaft das Papstamt und damit die katholische Kirche." (Lesen Sie auch: Kirchen-Skandal um Papst Benedikt: Stimmen zum Papst-Bekenntnis)