Polizei bestätigt: Lastwagenfahrer nach Zusammenstoß mit Militärkonvoi verstorben

Mehrere Lastwagen standen am Montag auf der A3 in Parsberg in der Oberpfalz in Flammen. Zuvor war ein Lastwagen in einen Konvoi mehrerer US-Militärfahrzeuge gefahren, der mit mehreren Tankfahrzeugen auf dem Seitenstreifen gestanden war. Acht Angehörige der US-Armee kamen vermutlich mit Rauchgasvergiftungen zu einer Kontrolle ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lkw-Fahrer starb.