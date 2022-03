Passanten findet zwei Katzen in luftdicht verschlossenem Paket auf Friedhof

Auf dem Südfriedhof in Bayreuth fanden Zeugen ein Paket mit zwei Katzen darin. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei, die Katzen haben überlebt.

01.03.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei in Bayreuth. Zeugen fanden auf dem Südfriedhof zwei Katzen in einem luftdichten Paket, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Die Tiere sahen fürchterlich aus und kämpften um ihr Leben, wie ein Polizeisprecher sagte. Allzu lange könnten sie nicht in dem Paket gewesen sein, da sie sonst erstickt wären.

Nach dem Fund am Sonntag wurden die Katzen schnell zu einem Tierarzt gebracht. Den Angaben zufolge schwebten sie auch am Dienstag noch in Lebensgefahr, auch wenn sich ihr Zustand gebessert habe. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und hofft auf Zeugenhinweise.