Fünfjähriger allein im Auto - Wagen rollt los und überschlägt sich

Glück im Unglück hatte ein Fünfjähriger in Passau. Nach dem Überschlag eines Autos kam der Junge nur mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

17.12.2022 | Stand: 19:44 Uhr

Ein Auto, in dem ein Fünfjähriger ganz allein saß, ist in Passau plötzlich losgerollt. Es fuhr etwa zehn Meter eine Böschung hinunter und überschlug sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Unfall in Passau: Auto war nicht richtig gesichert

Der Fünfjährige, der auf der Rücksitzbank saß, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht richtig gesichert, wie es weiter hieß. Wo die Eltern während des Unfalls am Samstagnachmittag waren, war zunächst unklar.

