Brand auf Bauernhof - Mehrere Verletzte und 500 000 Euro Schaden

Bei einem Brand auf einem Bauernhof im oberbayerischen Pastetten (Landkreis Erding) sind mindestens fünf Menschen verletzt worden.

31.07.2023 | Stand: 08:37 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannte ein Kuhstall am Sonntagabend bis auf die Grundmauern nieder. Der Schaden liegt nach Schätzung der Polizei bei rund einer halben Million Euro.

Bauernhof brennt in Paststetten: Feuer bricht im Dachstuhl der Stallung aus

Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache am Dachstuhl der Stallung ausgebrochen. Daraufhin versuchten Helfer, die dort untergebrachten Rinder ins Freie zu treiben. Dabei erlitten mindestens fünf Menschen Rauchvergiftungen, sie mussten teilweise im Krankenhaus behandelt werden.

(Lesen Sie auch: Landkreis Erding: Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht rund 100 000 Euro Schaden)

Die Tiere blieben laut Polizei überwiegend unverletzt und kamen in einem Ersatzstall unter. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Im Allgäu brannte es in der Nacht zum Montag in einem Mehrfamilienhaus in Oberostendorf. Mehr dazu lesen Sie hier.