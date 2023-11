Vorwürfe zu Stellenabbau bei Peri: So reagiert das Unternehmen nun

Im Vorfeld der Mitarbeiterversammlung in Weißenhorn wurden massive Vorwürfe gegen das Unternehmen öffentlich. Die Peri-Führung hält den Ärger für unbegründet.

17.11.2023 | Stand: 07:37 Uhr

Bei Peri gärt es. Die Geschäftsführung ist dabei den Abbau von bis zu 210 Stellen im Werk Weißenhorn durchzuziehen, sowohl in der Produktion wie auch in der Werksverwaltung. Aus Reihen der Belegschaft wurden Vorwürfe an unsere Redaktion herangetragen. Die lesen Sie hier. Das Unternehmen reagiert auf eine schriftliche Anfrage so:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.