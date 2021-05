Pfingsten 2021: Ursprung, Bedeutung und Bräuche

Bald feiern die Christen Pfingsten. Wann ist das Pfingstwochenende 2021? Was hat es mit dem Fest auf sich? Ist gesetzlicher Feiertag? Und welche Bräuche gibt es?

04.05.2021 | Stand: 22:48 Uhr

Das Pfingstwochenende 2021 steht an. Pfingsten ist ein Fest, an dem Christen die Entsendung des Heiligen Geistes feiern. Welche Bedeutung hat das Fest? Welche Bräuche gibt es, und warum wird Pfingsten auch als Geburtstag der Kirche gefeiert? Ein Überblick.

Wann ist das Pfingstwochenende 2021?

Pfingstsonntag 2021 ist am Sonntag, 23. Mai 2021

Pfingstmontag 2021 ist am Montag, 24. Mai 2021.

Welche Bedeutung hat Pfingsten im Christentum?

Pfingsten ist ein Hochfest und der feierliche Abschluss der Osterzeit. Der Apostelgeschichte im Neuen Testament zufolge waren die Jünger Jesu zum Beten versammelt, als der Heilige Geist zu ihnen kam. "Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen", heißt es.

Weil die Männer sich daraufhin aufmachten, ihren Glauben in der Welt zu verbreiten, gilt dieses Ereignis als Gründung der Kirche und Start der Missionierung.

Ist Pfingsten immer am gleichen Datum?

Der Name "Pfingsten" kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "der fünfzigste (Tag)", denn Pfingstsonntag ist immer der 50. Tag der Osterzeit. Er liegt damit immer zwischen dem 10. Mai als frühestem Termin und dem 13. Juni als spätesten Termin.

Wie wird Pfingsten 2021 gefeiert?

In der heutigen Zeit wird häufig das Symbol der Taube mit Pfingsten verbunden. Der Heilige Geist soll bei der Taufe Jesu wie eine Taube über ihm geflogen sein. Außerdem steht das Symbol für Frieden.

Einige Bräuche rund um Pfingsten variieren von Region zu Region. So wird in einigen Orten der Maibaum immer erst an Pfingsten aufgerichtet, in Kempten und im Oberallgäu jedoch um den 1. Mai.

In einigen Orten im Bistum Augsburg werden zum Hochfest Pfingsten besondere Gottesdienste gefeiert oder es finden Wallfahrten statt. Nach dem Beispiel der Apostel, der Frauen und der Mutter Jesu betet die Kirche auch in Kempten und im Landkreis in den neun Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten um den Heiligen Geist. Der Feiertag erinnert auch in der evangelischen Kirche an den Traum vom Miteinander aller Christen.

Ist Pfingsten in Bayern ein gesetzlicher Feiertag?

Ja, in Bayern ist der Pfingstmontag ein gesetzlicher Feiertag. Pfingstsamstag und Pfingstsonntag sind keine Feiertage.

Außerdem haben die Kinder in Bayern zwei Wochen Pfingstferien. Bundesweit ist das allerdings unterschiedlich geregelt. In Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland etwa gibt es keine Pfingstferien. In anderen Bundesländern gibt es mal zwei Wochen Ferien, mal nur wenige Tage.