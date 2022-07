Pflegebauer in Sorge um Allgäuer Vierlingskälber: Paten gesucht

Selten hat ein Kuh-Schicksal die Menschen so bewegt wie dieses: Die im Sommer geborenen Vierlingskälber aus Maierhöfen (Westallgäu) gelten als wissenschaftliche Sensation - und sind obendrein richtig süß. Der Tierschutzverein " Rüsselheim " rettete sie vor der Schlachtbank und brachte sie auf einen Gnadenhof in Hessen. Doch nun schlägt der dortige Pflegebauer Alarm. "Wir haben bislang leider zu wenig Paten. Die Finanzierung ist in Gefahr ", bittet er Tierschützer um Unterstützung. Wie Du helfen kannst, erfährst Du hier.

21.07.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Sind sie nicht süüüüß? Die Allgäuer Vierlingskälber haben bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Bild: Stephan Michalik

Vergiss Cat Content; im Allgäu gibt es Cow Content! Auf ein großes Medien-Echo stieß im Sommer die Geburt der Vierlingskälber auf einem Hof im Westallgäu.

Der dortige Bauer hätte die vier Bälger am liebsten behalten. Doch aus finanziellen Gründen kamen für ihn nur ein Verkauf infrage. Die Vierlinge sind eine Kreuzung aus den Rassen Weißblauer Belgier und Deutsches Braunvieh. Eine typische Mastrasse, deren Weg früher oder später auf den Schlachthof führt. Nicht so in diesem Fall! Denn dank des Tierschutzvereins Rüsselheim mit Sitz in Augsburg gab es eine glückliche Wendung.

Der Verein, der sich aus Spenden finanziert und dessen Mitarbeiter allesamt ehrenamtlich helfen, kaufte dem Allgäuer Bauern die vier Kälber samt Mutter zum handelsüblichen Preis ab - und verfrachtete sie auf den Gnadenhof "Lebensfroh" in Kalbach (bei Fulda in Hessen). Dort kümmert sich seither Bauer Matthias Jehn (63) liebevoll um die Allgäuer Gäste, die sich längst heimisch fühlen in der Rhön. Diesen Eindruck hatten jedenfalls die allgaeu.life-Reporter, als sie im Oktober den Gnadenhof besuchten und dieses Video mitbrachten:

Die Allgäuer Vierlingskälber sind auf dem Gnadenhof von Bauer Matthias Jehn bei Fulda untergekommen. Bild: Tobias Schuhwerk

Der Beitrag über das unverhoffte Glück der "fantastischen Vier-linge" Leo, Elian, Nelli und Ronja schlug hohe Wellen. Hunderte von Lesern setzten ein Like unter unseren Facebook-Post und kommentierten die Entwicklung mit Erleichterung. "Wunderbare Nachricht. Muss ja ned immer der Profit im Vordergrund stehen", hieß es da. Oder: "Ich finde es toll und wünsche der Kuhmama und ihren Vierlinge noch viele wundervolle, gemeinsame Jahre." Doch genau die sind jetzt gefährdet! Bauer Matthias Jehn schlägt im Telefon-Interview Alarm.

Grüß Gott, Herrn Jehn. Wie geht es unseren Allgäuer Vierlingen an ihrem ersten Weihnachtsfest?

Matthias Jehn: Den Kälber geht es wunderbar. Sie bekommen an Heiligabend eine Extraportion Milch und Stroh von mir - und natürlich viele Streicheleinheiten. Dennoch mache ich mir Sorgen um ihre Zukunft....

Weshalb?

Matthias Jehn: Leider haben sich beim sehr engagierten Tierschutzverein Rüsselheim bislang nur wenige Paten für die süßen Kälber gemeldet. Insgesamt sind es derzeit zehn, die fünf Euro im Monat zahlen. Wir brauchen deutlich mehr, um die Kosten hereinzubekommen. Der Verein kann ja nicht immer draufzahlen. Ansonsten muss ich die Tiere abgeben.

Doris Rauh und weitere ehrenamtliche Helfer vom Tierschutzverein Rüsselheim aus Augsburg tun alles, um Tiere vor der Schlachtung zu retten. Auch für die Vierlinge und deren Mutter setzen sie sich ein. Bild: Tobias Schuhwerk

... das würde bedeuten?

Matthias Jehn: ... dass sie im schlimmsten Fall geschlachtet werden! Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Der Verein und ich tun alles, um ihnen auch weiterhin ein schönes Leben zu ermöglichen.

Mit wieviel Kosten rechnen Sie pro Kalb und Monat?

Matthias Jehn: Mit 120 Euro. 80 Euro davon gehen in Unterkunft und Versorgung. 40 Euro bilden wir an Rücklagen für den Tierarzt, Impfungen oder die Klauenpflege. Wir wollen, dass es den Tieren langfristig gut geht. Wenn sie sich weiter so prächtig entwickeln, können sie mindestens 30 Jahre alt werden! Genau deshalb brauchen wir die Paten.

Weshalb tun Sie sich so schwer, welche zu finden?

Matthias Jehn: Wenn ich das nur wüßte. Seit die Medien über die Vierlinge bei mir auf dem Hof berichtet haben, kommen sehr viele Leute, die sie sehen wollen. Alle finden sie süß. Alle finden toll, dass wir sie gerettet haben. Aber das war's dann auch. Vielleicht ändert es sich, wenn ihr im Allgäu noch mal darüber berichtet.

Darf man denn überhaupt noch von den "Allgäuer" Vierlingen sprechen, wo sie jetzt doch in Hessen zuhause sind?

Matthias Jehn: Das schon. Aber sie sind ja im Allgäu geboren. Das kann ihnen keiner nehmen. Wobei sie sich sehr gut integriert haben (lacht). Sie sind ungeheuer neugierig, aktiv und lebensfroh. Die Höhenluft in der Rhön tut ihnen gut.

Die Höhenluft...?

Matthias Jehn: Aber sicher. Wir liegen hier im Ortsteil Kalbach-Heubach immerhin auf 500 Metern Höhe! Zur Zeit liegt sogar Schnee bei uns.

Glückwunsch! Bekommen denn die Kälber etwas mit davon?



Matthias Jehn: Natürlich. Die sehen vom Stall aus nach draußen. Nächstes Jahr kommen sie dann auch auf die Weide. Das wird sicher ein richtiges Freudenfest!

Wie geht es denn der tapferen Vierlings-Mama?

Matthias Jehn: Auch ihr geht es blendend. Sie hatte ja eine schwere Phase nach der Mehrfach-Geburt. Doch jetzt ist sie wohlauf. Sie rindert sogar schon wieder. Das heißt, sie befindet sich in der Brunft. Deswegen habe ich sie auch von den Vierlingen separiert. In ihrem Überschwang könnte sie die Kleinen aus Versehen verletzen. Aber von ihrer Unterkunft im Stall hat sie den Nachwuchs zumindest stets im Blick - und übt einen guten Einfluss aus. So gesehen ist alles im Lot. Jetzt fehlen nur noch weitere Paten zum perfekten Glück!





So kannst Du Pate werden:

Der Tierschutzverein Rüsselheim wurde 2009 gegründet und hat 75 ehrenamtliche Mitglieder. Er rettet Tiere vor der Schlachtbank, sucht Paten für sie und bringt sie auf Gnadenhöfen unter.