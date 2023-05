81-Jähriger stirbt nach Verpuffung bei Tausch von Gasflasche

Beim Austausch einer Gasflasche explodiert diese. Ein 81-jähriger Mann aus Plattling stirbt bei der Verpuffung.

04.05.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Nach einer Verpuffung beim Tausch einer Gasflasche in Niederbayern ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann in Plattling (Landkreis Deggendorf) am 19. April an seinem Heizofen eine Gasflasche wechseln wollen, als Gas an einer undichten Stelle an einem Schlauch austrat, sich entzündete und zu einer Verpuffung führte.

Gasflasche verpufft während dem Austausch - 81-jähriger stirbt

Der 81-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende sei er an deren Folgen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Deggendorf ermitteln.

