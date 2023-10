"Pogrom-Stimmung": So ist die Gefühlslage in jüdischen Gemeinden

Der menschenverachtende Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel ist zwei Wochen her. Antisemitische Vorfälle häufen sich. Gemeinden in Bayern stehen unter Schock.

22.10.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Es ist schwer in Worte zu fassen, was gerade in Israel passiert. In jenem Staat, der eigentlich ein sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden sein sollte, wurden am 7. Oktober Menschen vergewaltigt, verschleppt und ermordet. Der Terror der palästinensischen Hamas, der weiter kein Ende zu nehmen scheint, erschüttert die Welt – und jüdische Gemeinden in Bayern. Asher Goldshmid ist erst seit wenigen Monaten Rabbiner der Gemeinde in Augsburg und hat selbst lange in Israel gelebt. Seine derzeitige Gefühlslage beschreibt er so: "Besorgt, bestürzt und zu 100 Prozent solidarisch mit dem Volk Israels."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.