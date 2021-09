Ein Einbruch im Kreis Würzburg scheitert, als der Täter von den Besitzern entdeckt wird. Bevor er flüchtete, schlug er auf das ältere Ehepaar ein.

27.09.2021 | Stand: 09:53 Uhr

Eine 71-Jährige ist von einem Einbrecher in ihrem Haus schwer verletzt worden. Der unbekannte Täter sei gewaltsam in das Einfamilienhaus im Kreis Würzburg eingedrungen, berichtete die Polizei am Montag.

Der von ihm verursachte Lärm schreckte das im Haus lebende Ehepaar demnach am Montagmorgen auf. Sie fanden den Einbrecher. Der begann auf die beiden einzuschlagen, bevor er flüchtete. Die Fahndung nach dem Täter und einem möglichen Komplizen läuft. Ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug wurde gefunden.

