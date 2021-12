Polizei ertappt Fälscher bei Übergabe eines gefälschten Impfpasses

Die Polizei hat zwei Menschen bei der Übergabe eines gefälschten Impfausweises auf frischer Tat ertappt. So kamen sie einem Fälscher auf die Schliche.

02.12.2021 | Stand: 14:23 Uhr

Am vergangenen Freitag-Mittag hat die Polizei Donauwörth zwei Menschen bei der Übergabe eines gefälschten Impfausweises auf einem Parkplatz ertappt. Hinweise auf die Übergabe ergaben sich bei Ermittlungen, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Vor Ort beobachteten die Beamten ein Treffen zwischen einem 39-Jährigen und einer 32-Jährigen. Bei einer Kontrolle der beiden fanden die Polizisten ein Kuvert, in dem sich ein Impfpass der Frau samt 150 Euro in bar befanden. (Lesen Sie auch: Zahl der gefälschten Impfpässe im Allgäu "explodiert" - So erkennt man Fake-Ausweise und Zertifikate)

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des vermeintlichen 39-jährigen Fälschers fand die Polizei offenbar einen nachgemachten Stempel eines Impfzentrums und eine Banderole mit mehreren Impf-Etiketten. Die Kripo Dillingen ermittelt nun. Unter anderem steht der Tatverdacht der Urkundenfälschung im Raum. Sowohl dem 39-Jährigen als auch der Frau drohen strafrechtliche Konsequenzen.

