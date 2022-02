Polizei findet mehrere Kilo Kokain auf der A3 bei Würzburg

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 fielen den Polizisten bauliche Veränderungen am Fahrzeug auf. Schließlich stoßen die Polizisten auf Koks im Kilobereich.

16.02.2022 | Stand: 15:29 Uhr

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 haben Polizisten am Dienstagabend kiloweise Koks in einem Auto gefunden. Der Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 22.30 Uhr wurde eine uniformierte Streife auf ein Auto aufmerksam und kontrollierte das Fahrzeug an der Raststätte Haidt-Süd. Bei der genaueren Untersuchung des Fahrzeugs bemerkten die Beamten, dass an dem Auto etwas verändert wurde und inspizierten das Auto nochmals. Sie entdeckten schließlich ein Versteck, in dem mutmaßlich Kokain im einstelligen Kilobereich gelagert war. (Lesen Sie auch: Drogen im Champagner - Feiernde in der Oberpfalz brechen nach wenigen Schlücken zusammen)

Autofahrer ist tatverdächtig: Fahrzeug und Drogen sichergestellt - Fahrer in U-Haft

Der 23-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Das Auto, wie auch die Betäubungsmittel, stellten die Beamten sicher. Der Fahrer wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft des Verdächtigen anordnete.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Würzburg zusammen mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

