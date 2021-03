Polizei findet vermeintliche Pistole bei Grenzkontrolle

Die Bundespolizei hat bei einer Grenzkontrolle eine vermeintliche Pistole und einen Schlagstock beschlagnahmt. Der Besitzer musste wieder den Rückweg antreten.

10.03.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Bei einer Grenzkontrolle auf der A93 nahe Kiefersfelden haben Beamte der Bundespolizei Rosenheim in einem Auto ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät in Form einer Pistole und einen Schlagstock gefunden. Der 43-Jährige polnische Autofahrer wollte von Österreich nach Deutschland einreisen, berichtet die Polizei. Da er sich jedoch zuvor in Tirol in einem Virusvariantengebiet aufgehalten hatte, hatte er keine Berechtigung, nach Deutschland einzureisen.

A93 bei Kiefersfelden: Mann wird von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass die Staatsanwaltschaften in Traunstein, Wuppertal und Itzehoe wegen Betruges beziehungsweise Geldwäsche gegen den Mann ermitteln und an seinem Wohn- oder Aufenthaltsort interessiert sind. Nachdem die Beamten der Bundespolizei seine Wohnadresse in Polen aufgenommen hatten, durchsuchten sie den Wagen des 43-Jährigen.

In der Seitenablage der Fahrertür fanden sie eine vermeintliche Pistole. Die Waffe entpuppte sich als Reizstoffsprühgerät, verfügte jedoch nicht über das erforderliche Prüfzeichen. Außerdem fanden die Polizisten einen ausziehbaren Schlagstock aus Metall im Kofferraum des 43-Jährigen. Sowohl der Schlagstock als auch die vermeintliche Pistole wurden sichergestellt.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach der Kontrolle musste er wieder den Rückweg antreten, weil er aufgrund der aktuellen Corona-Einreisebeschränkungen nicht berechtigt ist, nach Deutschland einzureisen.

