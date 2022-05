Auseinandersetzung am Bahnsteig endet mit Schädelbasisbruch

Nach einem Streit mit mehreren Unbekannten ist ein Mann nahe München schwer verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach den jungen Tatverdächtigen.

10.05.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Ein Mann ist am Bahnhof Taufkirchen bei München mit Unbekannten in einen mutmaßlich gewalttätigen Streit geraten. Er erlitt einen Schädelbasisbruch, wie es hieß. Nach Angaben der Bundespolizei vom Dienstag beobachteten Zeugen am Montagabend die Auseinandersetzung zwischen dem 55-Jährigen mit drei anderen Männern am Bahnsteig.

Herbeigerufene Polizeibeamte fanden den 55-Jährigen dann verletzt am Boden liegend. Die drei Unbekannten seien in der Zwischenzeit geflohen, hieß es. Zeugen schätzten sie auf jeweils etwa 20 bis 25 Jahre. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebt er den Angaben zufolge nicht.

Mann am Bahnhof in Taufkirchen nach Streit verletzt - keine Lebensgefahr

Keiner der bisher bekannten Zeugen habe beobachtet, dass der Mann verprügelt worden sei, sagte eine Bundespolizeisprecherin. Daher könne man nicht ausschließen, dass er gestürzt sei. Allerdings deuteten die bisherigen Erkenntnisse eher auf eine Gewalttat hin.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.