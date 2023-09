Polizei-Spezialkräfte rücken per Hubschrauber aus - wegen E-Zigaretten

Betreuer eines Wohnheims in Hof hatten ein mit Klebeband umwickeltes Päckchen im Gemeinschaftsraum entdeckt. Daraufhin wählten sie den Notruf.

08.09.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Wegen eines Päckchens mit E-Zigaretten und Feuerzeugen sind Polizei-Spezialkräfte aus München per Hubschrauber nach Hof geflogen. Betreuer in einem dortigen Wohnheim hatten das mit Klebeband umwickelte Päckchen im Gemeinschaftsraum entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Streife konnte den vermeintlich gefährlichen Gegenstand am Donnerstag nicht einschätzen und schickte Bilder an eine Technische Sondergruppe des Bayerischen LKA.

Sondergruppe flog mit Hubschrauber zum Einsatz

Weil den Angaben nach eine Einschätzung so auch nicht möglich war, flog die Sondergruppe von München aus mit einem Hubschrauber zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass in dem Päckchen nur ein Holzstab war, an dem je zwei Feuerzeuge und Elektrozigaretten angeklebt waren. Die Staatsanwaltschaft prüft nun die strafrechtliche Relevanz.