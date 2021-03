Polizei stoppt illegalen Welpentransport in Günzburg

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen illegalen Welpentransport in Günzburg gestoppt. Die Fahrer verstießen auch gegen die Einreise-Regeln.

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen illegalen Welpentransport an einem Rasthof in Günzburg gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge am Freitag einen verdächtigen Transporter mit bulgarischem Kennzeichen gemeldet, in dem sich vier Welpen befinden sollten. Nachdem die Fahndung zunächst erfolglos blieb, konnte die Polizei den Transporter nach einem zweiten Zeugenhinweis an einem Rasthof in Günzburg aufhalten. In dem Fahrzeug fand die Polizei Transportboxen, in denen vier Französische Bulldoggen-Welpen saßen. (Lesen Sie auch: 101 Hundewelpen in Transporter geschmuggelt: Die Tiere "müssen jetzt erstmal zur Ruhe kommen")

Illegaler Welpentransport bei Günzburg: Tiere sitzen in ihren eigenen Exkrementen

Die Transportboxen waren laut Polizei voller Exkremente der Tiere. Die Fahrer hatten weder Wasser noch Futter für die Welpen dabei. Die Polizei schätzt, dass die Welpen deutlich unter 15 Wochen alt sind und deswegen nicht transportiert oder verkauft werden dürften. Außerdem besteht der Verdacht, dass die mitgeführten Papiere, insbesondere der Nachweis zu den erforderlichen Impfungen, gefälscht sind.

Der 28-Jährige und der 35-Jährige, die die Tiere gemeinsam transportierten, wurden deshalb unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstößen nach dem Tierschutzgesetz, der Tierschutzhundeverordnung und der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung angezeigt. (Lesen Sie auch: Illegaler Handel mit Welpen floriert auch im Allgäu)

Verbot gegen Einreise-Bestimmungen

Daneben stellte die Polizei auch einen Verstoß gegen die Corona-Einreise-Verordnungen fest. Die beiden Männer hielten sich über 24 Stunden in Deutschland auf. Deshalb hätten sie ihre Einreise vorher anmelden und einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Sie wurden zur Ausreise aufgefordert.

