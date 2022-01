Polizei verhaftet mutmaßlichen Brandstifter nach Feuer in Weiden

Nach einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Weiden hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und einen Verdächtigen festgenommen.

14.01.2022 | Stand: 08:30 Uhr

Gegen einen 22 Jahre alten Mann sei ein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Mittwoch beim Amtsgericht vorgeführt. Der Tatverdächtige befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Hintergründe zur Tat waren zunächst unklar.

Brandfahnder und Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamt waren am Mittwoch mit Spürhunden vor Ort. Ein technischer Defekt als Brandursache konnte dabei ausgeschlossen werden.

Feuer in Mehrparteienhaus in Weiden in der Oberpfalz

Das Feuer war am Montag kurz vor Mitternacht im Zimmer eines Mehrparteienhauses in Weiden ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Eine Frau verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Teile des Hauses sind den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.

