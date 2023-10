Polizei veröffentlicht neues Detail zu Tatverdächtigem im Fall Jurca

Nach einer Auseinandersetzung, bei der der AfD-Politiker Andreas Jurca verletzt wurde, gibt es zwei Verdächtige. Zu einem reicht die Polizei nun eine Info nach.

07.10.2023 | Stand: 10:08 Uhr

Einer der beiden Männer, die Mitte August möglicherweise an der körperlichen Auseinandersetzung mit dem Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca beteiligt waren, hat neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Dabei handelt es sich um den 21-jährigen Tatverdächtigen. Diese Information hat das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am frühen Freitagnachmittag nachgereicht. In einer ersten Mitteilung am Donnerstag war lediglich die Rede davon gewesen, dass beide Männer die deutsche Staatsangehörigkeit hätten. Angaben zu einem möglichen Migrationshintergrund könne man nicht machen, hieß es zunächst.

Angriff auf Augsburger AfD-Politiker Jurca? Polizei durchsuchte Wohnungen

Jurca hatte den Vorfall Mitte August selbst öffentlich gemacht und dabei erklärt, zwei der Beteiligten hätten seiner Einschätzung nach Migrationshintergrund gehabt. Darauf schließe er aufgrund von Aussehen und Akzent. Wegen des Ablaufs der Tat – er soll zuvor als Kandidat bei der anstehenden Landtagswahl erkannt worden sein – gehe er von einer politischen Motivation aus. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sind die Hintergründe nach wie vor noch unklar.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen – der andere ist 19 Jahre alt – in der vergangenen Woche durchsucht worden waren. Die Kriminalpolizei wertet nun ihre Mobiltelefone aus. Ebenfalls in der vergangenen Woche stellte die Polizei das Mobiltelefon des Mannes sicher, der Jurca bei dem Vorfall in den frühen Morgenstunden des 12. August begleitete. Als tatverdächtig gilt er aber nicht. "Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung wird – Stand heute – ausschließlich gegen die beiden Männer ermittelt", teilte das Polizeipräsidium auf Nachfrage mit.