Streit an Imbiss eskaliert – Verkäufer mit Semmel beworfen

Ein Streit an einem Imbissstand am Regensburger Hauptbahnhof ist derart eskaliert, dass der Verkäufer mit einer Salami-Semmel beworfen worden ist. Eine 32-Jährige habe die Semmel zuvor kaufen wollen, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin habe sie mit dem Verkäufer gestritten, ihn beleidigt und anschließend beworfen. Der Grund dafür war bislang unklar.

Die drei Begleiter der Frau weigerten sich daraufhin, ihre Waren sowie die Salami-Semmel zu bezahlen, und forderten das Geld wieder zurück. Zusammen mit der Frau versuchte einer der Männer, dem Verkäufer den 100-Euro-Schein aus der Hand zu reißen. Ein Zeuge war im Glauben, der Verkäufer bedränge die Frau, und versuchte zu helfen.

Anschließend kamen die Beamten und schlichteten den Streit. Das Geld ging wieder an die Frau und ihre Begleiter, die Waren zurück an den Verkäufer. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung an dem Brot ermittelt.