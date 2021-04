Pony stirbt bei Flucht vor Hunden auf Bahngleisen

Drei Hunde stürmten auf eine Pferdekoppel in München und scheuchten ein Pony auf. Das Tier lief panisch auf einen Bahndamm. Dort wird es von einem Zug erfasst.

14.04.2021 | Stand: 12:51 Uhr

Ein Pony ist in München von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Das Tier sei in Panik geraten und auf einen Bahndamm gelaufen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Drei Hunde hatten sich beim Gassigehen mit einer 45-Jährigen von ihren Leinen losgerissen, um eine Katze zu jagen.

München: Drei Hunde schreckten zwei Shetlandponys auf

Sie stürmten die Pferdekoppel und scheuchten zwei Minishetlandponys und ein Pferd auf.

Eines der Ponys starb durch den Zugunfall, die anderen beiden Tiere konnten laut Bundespolizei wieder eingefangen werden.

