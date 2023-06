In Niederbayern rückte die Polizei zu einem ungewöhnlichen nächtlichen Einsatz aus. Ein Reh hatte sich in einen Pool verirrt.

13.06.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Mit diesem Badegast haben Poolbesitzer in Niederbayern wohl nicht gerechnet: Am Dienstag hatte sich nach Angaben der Polizei in der Nacht ein Reh in einen Gartenpool in Postmünster (Landkreis Rottal-Inn) verirrt.

Postmünster: Reh aus Pool gerettet - Tier leicht geschwächt

Die Poolbesitzer schafften es, das Tier aus dem Becken zu ziehen und riefen dann die Polizei. Anschließend wurde das leicht gewächte Reh dem zuständigen Jagdpächter übergeben.

