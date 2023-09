Pressestimmen zu Söders Aiwanger-Entscheidung: "Das letzte Wort haben die Wähler"

Trotz Flugblatt-Affäre bleibt Hubert Aiwanger weiter im Amt. Das hat Minsterpräsident Söder entschieden - zu Recht? Hier die aktuellen Pressestimmen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hält trotz der flugblatt-Affäre an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fest. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig, sagte Söder am Sonntag bei einer Pressekonferenz in München. Die Reaktionen auf die Entscheidung sind geteilt. Hier aktuelle Pressestimmen vom Sonntagnachmittag.

"Der „Abwägungsprozess“, von dem Söder sprach, galt wohl vor allem seinem eigenen Schicksal. Was könnte ihm mehr das Wahlergebnis verhageln: Die Entlassung Aiwangers oder das Festhalten an ihm? Am Ende wäre ein Bruch mit dem Koalitionspartner das größere Risiko gewesen." Kölnische Rundschau

"Würde in fünf Wochen nicht gewählt, wäre Hubert Aiwanger von Markus Söder wohl entlassen worden." Süddeutsche

"Söder lässt Aiwanger im Amt – auch aus Eigennutz. Wie so oft bei Söder." Morgenpost

Presseschau: Söders Entscheidung war eher eine taktische

"Die bundesweite Verurteilungsmaschinerie ließ ihm eigentlich keinen anderen Entschluss zu, als sich wenige Wochen vor der Landtagswahl von Aiwanger zu trennen und damit die Koalition mit den Freien Wählern zu beenden. Doch Söder weiß nur zu gut, dass dies die Freien Wähler und Aiwanger eher gestärkt und seine CSU geschwächt hätte. So war seine Entscheidung, Aiwanger im Amt zu belassen eher eine taktische, als eine aus Überzeugung." Stimme.de

"Hubert Aiwanger bleibt bayrischer Wirtschaftsminister. Mit seiner Weigerung, ihn wegen der "Flugblatt-Affäre" zu entlassen, zieht Ministerpräsident Söder viel Kritik auf sich – doch letztlich handelt der Christlichsoziale klug und verantwortungsbewusst." NZZ (Schweiz)

"Markus Söder hat sich entschieden: Er verschont Hubert Aiwanger und belässt ihn im Amt. Dahinter steckt auch die Überlegung, was das kleinere Übel für Söder und die CSU ist. Alles in allem hat der bayerische Ministerpräsident bisher klug agiert." General-Anzeiger

"Die Flugblatt-Affäre war und ist der Beitrag der Süddeutschen Zeitung zu diesem Landtagswahlkampf, eine ziemlich beispiellose Vermengung von Behauptungen, Verdächtigungen und Gerüchten aus überwiegend anonymen Quellen. Sollte es das Ziel der Kampagne gewesen sein, Söder in Richtung Schwarz-Grün zu zwingen, dann dürfte das gescheitert sein. Söder hat sich entschieden. Doch ist die Sache ist keineswegs abgeschlossen. Das letzte Wort im Fall Aiwanger haben nämlich die Wähler. Und denen steht das auch zu." Focus

"Gescheitert ist die Aufklärung der Vorwürfe gegen Aiwanger. Verantwortlich dafür ist Aiwanger selbst. Solange er nur mit dem Finger auf andere zeigt, anstatt offenzulegen, worin seine Jugendfehler bestehen, bleibt der Schaden. Für ihn. Und noch viel wichtiger: für Bayern." Bild

Pressestimmen zu Aiwanger: Gescheitert ist die Aufklärung

"Man muss Söder zustimmen, dass es auf Grundlage der vorliegenden Vorwürfe und dessen, was davon bewiesen ist, unverhältnismäßig gewesen wäre, Aiwanger aus dem Staatsamt zu entlassen. Als Verfasser des Flugblatts hat sich Aiwangers Bruder Helmut bezichtigt." FAZ

"Verlierer in diesem ganzen Schauspiel ist schon jetzt die Mitte der Gesellschaft, die immer weiter zerrieben wird in polarisierenden Debatten. Denn die Vorwürfe, die man Aiwanger völlig zu Recht macht, muss man auch manchen seiner Gegner vorhalten. Mit Häme wurde verfolgt, wie sich der Freie-Wähler-Chef immer tiefer in den Morast trieb. Dass der sonst so schweigsame Bundeskanzler ausgerechnet jetzt seinen Sprecher nach vorn schickte, um den Ansehensverlust Bayerns anzumahnen, war geradezu grotesk." Augsburger Allgemeine