Prozess gegen Klimaaktivisten nach Protest gegen IAA

Am Mittwoch hat der Prozess gegen Klimaaktivisten begonnen, die sich aus Protest gegen die Automesse IAA von einer Autobahnbrücke abseilten.

03.05.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Vor dem Amtsgericht Ebersberg hat am Mittwoch der Prozess gegen Klimaaktivisten begonnen, die sich aus Protest gegen die Automesse IAA von einer Autobahnbrücke abgeseilt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft drei Frauen und einem Mann Nötigung in 192 Fällen vor. Sie sollen im September 2021 192 Menschen an der Weiterfahrt gehindert haben, weil die Autobahn 94 bei Poing gesperrt werden musste, nachdem zwei der Frauen sich von der Autobahnbrücke abgeseilt hatten.

Weil eine der Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsende war, findet die Verhandlung vor dem Jugendrichter statt. Dieser erließ in der Sicherungsverfügung für die Verhandlung ein ausdrückliches Klebstoffverbot. "Klebstoffe zum Festkleben von Personen" seien nicht erlaubt. Zuletzt hatten Klimaaktivisten immer wieder mit umstrittenen Klebeaktionen auf sich aufmerksam gemacht.

Der Prozess begann am Mittwoch mit großer Verzögerung. Weil die Angeklagten und ihre Verteidiger mit großem Gepäck angereist waren, zogen sich die Sicherheitskontrollen sehr in die Länge. Zuvor hatten die Klimaaktivisten vor dem Gericht mit Plakaten demonstriert. Im Gerichtssaal klebte einer von ihnen einen Zettel an einen Laptop. "Autobahnen stilllegen - Autos abwracken" stand darauf und "Verkehrswende jetzt".

