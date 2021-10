Dementen Seniorinnen grundlos Insulin gespritzt: Altenpflegerin wegen Mordversuch angeklagt

In Würzburg muss sich eine Altenpflegerin vor dem Gericht verantworten. Die Anklage: mehrfacher Mordversuch an dementen Seniorinnen. Die 49-Jährige zeigt Reue.

12.10.2021 | Stand: 12:01 Uhr

Wegen zweifachen Mordversuchs an dementen Seniorinnen will die Staatsanwaltschaft Würzburg eine Altenpflegerin drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis schicken. Die Angeklagte habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt, sagte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach am Dienstag vor dem Landgericht Würzburg. Die 49-Jährige habe "das Vertrauensverhältnis in Pflegekräfte in besonders verwerflichem Maß missbraucht".

Prozess in Würzburg: 49-jährige Altenpflegerin wegen Mordversuch vor Gericht

Die Pflegerin soll laut der Anklage im November 2020 in einem Seniorenheim in Volkach (Landkreis Kitzingen) den 81 und 85 Jahre alten Frauen Insulin verabreicht haben, obwohl sie gar nicht berechtigt war, Medikamente oder Spritzen zu geben. Sie kamen in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus, wurden aber nach wenigen Tagen wieder entlassen. (Lesen Sie auch: Nach Tod von zwei Kindern: Mordprozess soll in Ulm beginnen)

Der Verteidiger der Angeklagten plädierte auf zweifache gefährliche Körperverletzung und forderte eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich von höchstens zwei Jahren. Die 49-Jährige bat im Prozess um Verzeihung. "Es tut mir von Herzen leid." Das Urteil sollte am Nachmittag fallen. (Lesen Sie auch: Missbrauch in der Kita - Prozess gegen Ex-Mitarbeiter gestartet)