Prozess um Raser-Unfall bei Ikea: Zeuginnen sagen vor Gericht aus

Bei dem Raser-Unfall bei Ikea starb eine 21-Jährige. Vor dem Augsburger Landgericht sagen zwei Frauen aus, die bei der Tragödie um ihr Leben rennen mussten.

19.10.2023 | Stand: 08:13 Uhr

Sie habe gedacht, sie befinde sich in der Autobahn-Actionserie Alarm für Cobra 11 . "Als ich mich umdrehte, flog ein Auto auf uns zu. Es war so unwirklich, wie ein Spielzeugauto", beschreibt die Zeugin vor Gericht . Alles spielte sich in Bruchteilen von Sekunden ab. Auch die Erkenntnis, dass es sich um keine Filmszene handelte, sondern um tödliche Realität. "Ich schrie zu meiner Tochter: Renn."

