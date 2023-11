Prozess um Raser-Unfall bei Ikea: "Das hätte auch ich sein können"

Bei dem Raser-Unfall bei Ikea starb eine 21-Jährige. Vor Gericht sagte nun ein Mann aus, der mit dem angeklagten Fahrer eine ähnliche Tour unternommen hatte.

08.11.2023 | Stand: 06:54 Uhr

Als der Mann hinter dem Steuer aufs Gas drückte, wurde sein Beifahrer in den Sitz gedrückt, so erinnert dieser sich zumindest. Das Auto , ein Mercedes GL63 AMG, sei auf der Stuttgarter Straße im Norden Augsburgs regelrecht nach vorne katapultiert worden, schildert der damalige Beifahrer, der an diesem Tag vor dem Landgericht Augsburg als Zeuge aussagt.

