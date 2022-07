Quad-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto in Schweinfurt

Ein Quad-Fahrer ist mit einem abbiegenden Auto in Schweinfurt in Unterfranken zusammengeprallt und gestorben.

Ein Quad-Fahrer ist mit einem abbiegenden Auto in Schweinfurt in Unterfranken zusammengeprallt und gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß am Montagabend das Quad frontal in die Beifahrerseite des Autos. Der 53 Jahre alte Quad-Fahrer starb vor Ort an den Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in eine Klinik.

Polizei sucht Zeugen

Das Auto war auf der entgegenkommenden Fahrbahn nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 70 abgebogen. Der Quad-Fahrer soll laut Zeugenaussagen ein vorausfahrendes Auto rechts überholt haben, bevor er mit dem abbiegenden Auto zusammenstieß. Für den genauen Unfallhergang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

