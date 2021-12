In einer internen Chatgruppe der AfD sollen Umsturzfantasien gesponnen worden sein. Auch der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft war Mitglied der Gruppe.

09.12.2021 | Stand: 08:30 Uhr

Eine interne Chatgruppe der bayerischen AfD sorgt zur Zeit für Schlagzeilen. Die GeneralstaatsanwaltschaftMünchen prüft radikale Äußerungen, die offenbar in einem Chat des Messengers Telegram geäußert wurden. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks wurde in der Gruppe unter anderem über gewalttätige Proteste und einen Bürgerkrieg in Deutschland diskutiert. Auch der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft (AfD) aus Stettenhofen war Mitglied der Gruppe, wie er unserer Redaktion nun bestätigt.