Raubüberfall auf Rollstuhlfahrer in Ingolstadt: Verdächtiger stammt aus Südbayern

Nach einem Raubüberfall am Freitag in Ingolstadt hat die Polizei einen 43-Jährigen Mann aus dem südbayerischen Raum festgenommen. Das ist bisher bekannt.

30.11.2021 | Stand: 08:54 Uhr

Ein Räuber ist am Freitag in eine Wohnung an der Manchinger Straße in Ingolstadt (Oberbayern) eingedrungen. Der maskierte Täter gelangte laut Polizei gegen 7 Uhr morgens über eine Terrassentür in die Wohnung. Er bedrohte den Bewohner, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sowie einen Gast, der zufällig dort war, mit einem Messer.

Räuber stiehlt Bargeld und Wertsachen

Der Dieb nahm nach Angaben der Polizei Bargeld und Wertsachen im vierstelligen Bereich mit, als er wieder verschwand. Die Beamten fahndeten sofort nach dem Räuber. Es verdichteten sich die Hinweise auf eine Wohnung im Stadtgebiet. Dort entdeckte die Polizei die gestohlenen Sachen sowie die Kleidung des Täters. (Lesen Sie auch: Versuchter Raubüberfall in Vorarlberg: 15-Jähriger überwältigt Dieb und flüchtet)

Polizei nimmt Mann aus Südbayern fest

Die Beamten nahmen daraufhin einen 43-Jährigen, der aus dem südbayerischen Raum stammt, unter dringendem Tatverdacht fest. Auch seinen mutmaßlichen Komplizen - ein 36-jähriger Ingolstädter - nahm die Polizei in Gewahrsam. Das Opfer und er waren sich seit längerer Zeit bekannt gewesen.

Zwei Männer sitzen nun im Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat den Fall inzwischen übernommen. Sie beantragte Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen, die am Wochenende durch den zuständigen Richter erlassen wurden. Die zwei Männer kamen erstmal ins Gefängnis. Wann genau der Prozess gegen die beiden Verdächtigen beginnt, ist noch unklar.

