Rechtsextremismus in Bayern: Braucht es ein schärferes Waffenrecht?

Ihrer Gesinnung zum Trotz dürfen einige Rechtsextreme legal Waffen tragen – auch in Schwaben. Der Freistaat meldet hingegen Erfolge.

13.09.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Während Bayern allein im vergangenen Jahr 70 Rechtsextremisten in Bayern entwaffnet hat, steigt die Zahl der Rechtsextremen mit Waffenschein bundesweit stetig an. Seien 2018 noch fast 200 Verfassungsfeinde aus dem rechten Spektrum in Bayern bekannt gewesen, die einen Waffenschein haben, liege die Zahl inzwischen nur noch bei 48. Das hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt.

