Rechtsstreit um gekündigte Rektorin an Gymnasium Maria Stern weitet sich aus

Die frühere Leiterin des Gymnasiums Maria Stern wurde nach zwei Jahrzehnten an der Schule entlassen. Nun gibt es am Arbeitsgericht ein weiteres Verfahren in dem rätselhaften Fall.

24.03.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Im Fall des Rechtsstreites um die fristlose Kündigung der früheren Schulleiterin des Gymnasiums Maria Stern gibt es nun neue Entwicklungen. Am Donnerstag fand erneut eine Güteverhandlung am Augsburger Arbeitsgericht statt. Dieses Mal drehte sich das Verfahren aber nicht um die Frage, ob in Bezug auf die Entlassung eine Einigung zwischen den Parteien hergestellt werden könnte, sondern um Äußerungen, die Schulwerks-Leiter Peter Kosak im Nachgang eines früheren Gerichtstermins gegenüber Lehrern des Gymnasiums getätigt haben soll.

