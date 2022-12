19-Jähriger in Regensburg niedergestochen und schwer verletzt

Ein Unbekannter hat einen 19-Jährigen in einem Haus in Regensburg niedergestochen. Der junge Mann schwebt noch immer in Lebensgefahr.

07.12.2022 | Stand: 20:50 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in einem Haus in Regensburg niedergestochen und schwer verletzt worden. Der junge Mann kam nach der Tat am Mittwoch in ein Krankenhaus und schwebte am Abend weiterhin in Lebensgefahr, wie die Polizei berichtete. Ein Tatverdächtiger konnte zunächst nicht festgenommen werden.

Am Vormittag seien dem Opfer in einem Mehrfamilienhaus schwere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sperrte stundenlang das Gebäude ab und suchte nach Verdächtigen. Eine Spezialeinheit drang in eine Wohnung ein und sicherte Beweise. Das Landeskriminalamt war mit einem 3D-Tatortscanner vor Ort. Die Kripo gründete eine Ermittlungsgruppe und fahndet nun nach einem etwa 30 Jahre alten Mann.