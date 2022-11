Betrunkener greift Gruppe am Hauptbahnhof mit Glasflaschen an

Ein junger Mann hat in Regensburg eine Glasflasche an den Kopf einer 50-Jährigen geworfen. Das Opfer, ihren Ehemann und einen Zeugen bedrohte er danach.

29.11.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Mit einer Glasflasche hat ein 26-Jähriger am Regensburger Hauptbahnhof eine 50-jährige Frau beworfen und sie am damit am Kopf verletzt. Anschließend zerbrach der stark betrunkene Eritreer eine weitere Glasflasche und bedrohte die Frau, deren Ehemann sowie einen weiteren Zeugen.

Als mehrere Bundespolizisten am Freitag dann am Hauptbahnhof eintrafen, griff der Mann diese ebenfalls an. Die Beamten überwältigten den Täter und fesselten ihn.

Betrunkener Mann greift Gruppe am Bahnhof Regensburg mit Glasflaschen an

Die Frau erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungssanitätern noch vor Ort versorgt. Der Täter wurde ebenfalls medizinisch versorgt, da er sich an den Glasscherben selbst verletzt hatte. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von knapp zwei Promille festgestellt. Die Einsatzkräfte nahmen ihn in Schutzgewahrsam.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Dazu soll auch vorhandenes Videomaterial aus Überwachungskameras und den Body-Cams der Polizisten ausgewertet werden.

