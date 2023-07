Mann wegen schwerer Vergewaltigungsvorwürfe in Regensburg angeklagt

Ein 34 Jahre alter Mann soll in Regensburg in den Jahren 2019 und 2020 eine Frau vergewaltigt und dies bei weiteren Frauen versucht haben.

30.06.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben von Freitag Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Die Vorwürfe lauten besonders schwere Vergewaltigung, versuchte besonders schwere Vergewaltigung sowie Bedrohung. Geäußert hat sich der Mann zu den Vorwürfen demnach bisher nicht. Nun muss das Landgericht entscheiden, ob es zu einer Hauptverhandlung kommt.

Verdächtiger sitzt in der JVA Regensburg in U-Haft

Nach einem DNA-Treffer bei einer Reihenuntersuchung im Januar 2023 waren die Ermittler dem Mann auf die Spur gekommen. Er wurde in Thüringen festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Wenig später soll er laut Staatsanwaltschaft in der JVA Regensburg versucht haben, einen Mitgefangenen zu sexuellen Handlungen zu zwingen.

