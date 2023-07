Nackter Mann schlägt Polizisten in Zug bei Regensburg

Bundespolizisten haben einen Schwarzfahrer in einem Zug bei Regensburg aufgegriffen. Er trug nur einen Stringtanga.

25.07.2023 | Stand: 14:27 Uhr

In der Oberpfalz hat ein nackter Mann einen Bundespolizisten angegriffen und verletzt. Der 47-Jährige war am Sonntag zunächst nur mit einem Stringtanga bekleidet beim Schwarzfahren im Zug zwischen Straubing (Niederbayern) und Regensburg erwischt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Dienststelle am Regensburger Bahnhof zog sich der Mann anschließend vor den Einsatzkräften aus.

Regensburg: Mann zieht sich am Bahnsteig erneut aus

Als Polizisten ihn zwei Stunden später erneut am Bahnsteig antrafen, zog er sich wieder aus. Trotz eines Platzverweises versuchte der Mann den Bahnhof nochmals zu betreten und schlug einem Polizisten ins Gesicht, der dadurch leicht verletzt wurde.

Wie ein Sprecher der Polizei Straubing am Dienstag erklärte, soll der 47-Jährige zuvor mehrere Menschen in Straubing beleidigt und belästigt haben. Er hatte den Angaben zufolge unter anderem versucht, im Hof eines Privatgrundstücks zu masturbieren.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Gegen den 47-Jährigen wird unter anderem wegen Erschleichens von Leistungen, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt.

