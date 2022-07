Polizisten retten einem 22-jährigen Mann das Leben

Weil sie einen Rauchmelder in einem Nebengebäude bemerken, kamen zwei Polizisten gerade noch rechtzeitig, um einem 22-Jährigen das Leben zu retten.

22.07.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Zwei Polizisten und ein Rauchmelder haben einem 22-Jährigen in der Oberpfalz in Regensburg vermutlich das Leben gerettet. Die Beamten hatten das Pfeifen des Rauchmelders in einem Gebäude neben dem Revier in Regensburg gehört, wie die Polizei mitteilte.

Polizisten in Regensburg retten jungen Mann aus qualmendem Haus

Als sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nachsahen, quoll bereits Rauch aus einer offenen Balkontür. Nachdem Anklopfen und Rufen an der Wohnungstür erfolglos blieben, traten die Polizisten diese ein. Sie brachten den 22-jährigen Bewohner ins Freie, wo er vom Notarzt versorgt wurde.

22-jähriger schläft beim Kochen ein

Der Mann stand nach Polizeiangaben unter dem Einfluss von Schmerzmitteln, die er wegen einer Verletzung eingenommen hatte. Er sei während des Zubereitens von Essen eingeschlafen. Das habe zur starken Rauchentwicklung in der Wohnung geführt.

