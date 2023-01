Regensburger Polizei bittet um Mithilfe bei Fahndung nach flüchtigem Mörder

Der am Donnerstag aus einem Regensburger Gericht geflüchtete Mörder Rachid Chouakri ist weiter auf der Flucht. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

06.01.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Mörder Rachid Chouakri bittet die Polizei in Regensburg um Mithilfe der Bevölkerung.

Der 39-Jährige war unter anderem wegen Mordes sowie Raubes mit Todesfolge verurteilt und verbüßt seit 2011 eine lebenslange Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Wegen einer Straftat in der JVA sollte er am Donnerstag im Amtsgericht vorgeführt werden. Bei einem Gespräch allein mit seinem Verteidiger flüchtete er durch ein Fenster. "Der Vorsprung von wenigen Sekunden ermöglichte die Flucht vor dem verfolgenden Beamten", so die Polizei.

Ein Foto der Polizei noch vom Fluchttag: So sah der flüchtige Mörder aus, bevor er in Regensburg aus dem Amtsgericht verschwand. Bild: Polizei

Verurteilter Mörder in Regensburg auf der Flucht - die Polizei sucht mit Hubschrauber

Die Polizei sucht den Angaben nach unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem 39-jährigen Algerier und bittet Zeugen um Hinweise. Sie warnt aber ausdrücklich davor, den Mann anzusprechen. Er gilt als gewalttätig.

Bis Freitag seien 25 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die bereits abgearbeitet wurden oder noch werden. Ein konkreter Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort des Flüchtigen liege aber noch nicht vor.

Mörder flüchtet aus Regensburger Amtsgericht: So beschreibt die Polizei den Mann

Mit dieser Beschreibung fahndet die Polizei nach dem Flüchtigen:

39 Jahre

Männlich

176 cm groß

Algerisch

Braune Haut

Schlanke Figur, ca. 63 kg schwer

Spricht Deutsch mit Akzent, Französisch, Englisch, Arabisch, Italienisch

schulter- bis ellenbogenlange, krause/wellige dunkle Haare

Hohe Stirn

Vollbart

Brandnarbe Oberarm/Ellenbogen links

Schuhgröße 42

Bekleidung:

kariertes Hemd mit roten Merkmalen

dunkle Hose

dunkle Sneaker mit weißer Sohle

Wer den Mann gesehen hat, soll sofort die 110 rufen. Die Polizei bittet um Vorsicht - Rachid Chouakri könnte gewalttätig reagieren.

