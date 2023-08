Landratsamt schließt Reha-Klinik in Bad Tölz wegen gravierender Mängel

Dem Betreiber der Reha-Fachklinik Lenggries in Bad Tölz wurde seine Zuverlässigkeit abgesprochen. Die Klinik muss umgehend schließen.

01.08.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Die geriatrische Reha-Fachklinik Lenggries muss auf Anordnung des Landratsamts in Bad Tölz umgehend schließen. Nachdem wiederholt pflegerische Mängel, Unstimmigkeiten in Dienstplänen und falsche Insulingaben festgestellt worden seien, sei dem Betreiber die erforderliche Zuverlässigkeit abgesprochen worden: "Die Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt wurde widerrufen (im Sofortvollzug)", teilte eine Sprecherin der Behörde am Montag mit und bestätigte einen Bericht des Münchner Merkurs.

Reha-Klinik in Bad Tölz: Mängel bei unangemeldeter Kontrolle festgestellt

Die gravierenden Mängel seien bei Prüfung der Unterlagen und bei einer unangemeldeten Kontrolle in der Rehaklinik festgestellt worden. Die Klinik werde am 31. August geschlossen. Es gelte ein sofortiger Aufnahmestopp.

Bis zur Entlassung aller Patienten müsse der Betreiber die Versorgung der Patienten vollumfänglich gewährleisten. "Falls erforderlich, hat der Betreiber in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Krankenkasse des Patienten für eine Anschlussversorgung zu sorgen", teilte das Landratsamt mit.

