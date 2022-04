Rekordzahl von Toten in Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen

In den Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen sind im vergangenen mehr Menschen ums Leben gekommen als je zuvor.

Es habe die traurige Rekordzahl von 34 Bergtoten im Jahr 2021 gegeben, teilte die Bergwacht Chiemgau am Donnerstag in Bad Reichenhall mit.

Allein im Sommer habe es 650 Einsätze für die Bergretter gegeben, rund 100 mehr als im Vorjahr. Vor allem junge Wanderer und Bergsteiger im Alter von 21 bis 30 Jahren müssten immer wieder gesucht und gerettet werden, berichteten die Einsatzkräfte. Häufig handele es sich um Urlauber aus bergfernen Regionen.

Auch in den vergangenen Wochen haben die Einsatzkräfte im ganzen Alpengebiet bereits wieder über zahlreiche Einsätze berichtet. In Bayern ist in diesem Jahr in den Bergen bereits eine zweistellige Zahl von Menschen ums Leben gekommen.

