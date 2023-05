Glückspilz aus Oberbayern: Ein Rentner hat mit sechs Richtigen 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen.

02.05.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Mit sechs Richtigen hat ein Rentner aus Oberbayern rund 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Dem 73-Jährigen ständen mit den Zahlen 12, 24, 14, 40, 9 und 23 von der Ziehung am Samstag exakt 1 265 163,30 Euro zu, teilte Lotto Bayern am Dienstag in München mit. Für die Teilnahme an vier Ziehungen sowie drei Zusatzlotterien habe der Mann insgesamt 64,30 Euro gezahlt.

