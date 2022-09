Ein Rentner ist tot in der Ilm bei Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen in Oberbayern) gefunden worden. Der 88-Jährige hatte Kastanien sammeln wollen.

29.09.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Ein Rentner ist tot in der Ilm gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 88 Jahre alte Mann am Mittwoch wohl Kastanien sammeln. Er kam aber nicht zurück nach Hause. Seine Ehefrau suchte erfolglos nach ihm - sie entdeckte nur seinen Schuh.

Die Polizei setzte Spürhunde ein und fand den leblosen Körper des Mannes in der Ilm bei Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen).