Rentnerin tot in See gefunden

Ein Bekannter fand die 82-Jährige reglos im Wasser treibend. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache aus.

20.05.2022 | Stand: 15:28 Uhr

Eine 82-Jährige ist in Schwaben tot in einem See gefunden worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war die Frau am Donnerstag mit einem Bekannten an einem See bei Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) nahe dem Ortsteil Erlingshofen unterwegs gewesen. Der Bekannte entfernte sich kurzzeitig vom See, währenddessen ging die 82-Jährige den Angaben nach an das Ufer, um sich abzukühlen.

Notarzt kann nur noch den Tod der 82-Jährigen feststellen

Als der Bekannte der Frau zurückkam, trieb die 82-Jährige bereits reglos im Wasser. Der Bekannte holte sofort Hilfe und ein weiterer Mann zog die Frau aus dem See. Ein Notarzt konnte jedoch nur ihren Tod feststellen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Frau möglicherweise aufgrund einer anderen medizinischen Ursache am Ufer abrutschte und es dadurch zu dem Unfall kam.