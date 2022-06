"Rock im Park" geht friedlich zu Ende

Am Wochenende fand das Musikfestival "Rock im Park" in Nürnberg statt. Die Einsatzkräfte ziehen nach dem Wochenende eine Bilanz.

06.06.2022 | Stand: 14:55 Uhr

Beim Musikfestival "Rock im Park" ist es diesmal friedlicher zugegangen als in früheren Jahren. Der Sanitätswachdienst verzeichnete vom Anreisetag Donnerstag bis zum Abreisetag Montag deutlich weniger Notfälle als beim letzten "Rock im Park" 2019. Fast 2950 Mal mussten die Einsatzkräfte in diesem Jahr Hilfe leisten und damit rund 500 Mal weniger als 2019, teilte das Bayerische Rote Kreuz am Montag mit. Auf dem Festivalgelände rund um das Zeppelinfeld waren rund 1800 freiwillige Helfer für den Sanitätswachdienst im Einsatz.

"Rock im Park" fand nach zwei Jahren Corona-Pause am Wochenende wieder statt

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind erstmals wieder "Rock im Park" und das Zwillingsfestival "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel am Pfingstwochende veranstaltet worden. Rund 75.000 Musikfans waren nach Nürnberg gekommen, um von Freitag bis Sonntag bei den Auftritten von rund 70 Bands zu tanzen und gemeinsam zu feiern.

Am Montag begann auf dem Gelände wieder der Abbau, Reinigungsdienste sammelten Müll auf. Bis Mittwoch will der Veranstalter eigenen Angaben nach alle Spuren von "Rock im Park" beseitigt haben.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.