Rockfrühling Untrasried 2020: Termin, Anfahrt, Bands und Bilder

Der Rockfrühling Untrasried 2020 mit 8 Bands und über 10.000 Besuchern: Hier gibt's Infos zu Musik, Kartenvorverkauf, Anfahrt mit Bus und Auto und die Fotos.

27.07.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Wann findet der Rockfrühling Untrasried 2020 statt?

Der Untrasrieder Rockfrühling 2020 steigt am 3.4. und 4.4.2020. Über 300 Helfer aus 5 veranstaltenden Vereinen (Schützenverein, Landjugend, Musik, Sportverein und Feuerwehr) rüsten sich schon jetzt für die Mega-Party am 3. und 4. April 2020. Mit einem 100 Meter langen Festzelt und zehn Bars zählt der 22. Rockfrühling in Untrasried zu den größten Rockfestivals in Süddeutschland.

Rockfrühling Untrasried Bands: Welche Bands spielen beim Rockfrühling 2020?

Am Freitagabend, 3. April, gibt es bis 5 Uhr morgens harten Rock mit

Am Samstagabend, 4. April, heizen folgende Bands ein

Rockfrühling Untrasried Bilder: feiern, rocken, abgehen

Unsere Fotografen werden beim Festival Rockfrühling Untrasried 2020 wieder am Start sein und die besten Partybilder liefern. Hier ein Rückblick auf die Fotos vom Rockfrühling Untrasried 2019:

Bilderstrecke

Rockfrühling Untrasried am Freitag

Rockfrühling Untrasried Kartenvorverkauf: Hier gibt's Tickets für den Rockfrühling Untrasried 2020

Karten für den Untrasrieder Rockfrühling 2020 gibt es auf der Veranstalterseite. Eine Karte kostet 12 Euro und berechtigt zum Einlass am Freitag oder Samstag. Wer an beiden Tagen beim Rockfrühling Untrasried 2020 dabei sein möchte, muss zwei Tickets kaufen. Der Mindestbestellwert im Kartenvorverkauf liegt bei 24 Euro. Eintrittskarten gibt es am 03. und 04. April aber auch noch an der Abendkasse.

Wo liegt Untrasried?

Der Rockfrühling Untrasried 2020 findet in der Gemeinde Untrasried im Ostallgäu zwischen Kempten und Obergünzburg statt. Über 300 freiwillige Helfer packen in dem Dorf mit rund 1.600 Einwohner an.

Rockfrühling Untrasried Bus: Alle Infos zur Anfahrt Rockfrühling Untrasried 2020

Wer mit dem Auto zum Rockfrühling 2020 kommt, findet hier eine Karte zur Anfahrt.

Die Veranstalter organisieren außerdem einen Bus, der die Partygänger bis ans Rockfrühling-Zelt bringt. Details zur Anfahrt und Abfahrt, den Routen und Zeiten erfährt man am besten über eine E-Mail an den Veranstalter (hier klicken).

Untrasried Rockfrühling Jugendschutz: Wer darf mitfeiern?

Jugendschutz ist beim Rockfrühling in Untrasried ein wichtiges Thema. Unter 16 Jahren bekommt man keinen Einlass ins Festzelt. Wer zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, darf bis 24 Uhr im Zelt feiern, bekommt aber keinen harten Alkohol wie Schnaps oder Gaißenmaß. Wer in diesem Alter Erziehungsberechtigte dabei hat, darf länger bleiben, für Alkohol gelten aber die Regeln gemäß dem Jugendschutzgesetz. Ein Dokument zur Erziehungsbeauftragung gibt es beim Veranstalter. Die Polizei führt Kontrollen beim Rockfrühling Untrasried 2020 durch.