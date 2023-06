61-Jähriger schrottet Sportwagen - Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Bergab und dann noch zu schnell unterwegs: Bei einem heftigen Abflug in den Straßengraben mit einem Sportwagen erlitten die Insassen schwere Verletzungen.

11.06.2023 | Stand: 20:18 Uhr

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntag in der Oberpfalz auf einer Kreisstraße im Landkreis Cham. Den Schaden am „Ultima GTR“ schätzten die Ermittler auf etwa 100.000 Euro.

Unfall im Landkreis Cham: Sportwagen war zu schnell unterwegs

Ein 61-jähriger verlor dort bei abschüssiger Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Sportwagen, laut Polizei wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit". Der Wagen schleuderte in den rechten Straßengraben und von dort wieder zurück auf die Fahrbahn. Der 61-Jährige und sein 41-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

