Ein Rollerfahrer ist am späten Freitagabend bei einem Unfall auf der B11 nahe Tiefenbach (Landkreis Landshut) ums Leben gekommen.

16.10.2021 | Stand: 09:01 Uhr

Wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte, krachte der 53-Jährige mit seinem Gefährt frontal in das Auto eines 20-Jährigen, der nach einem Überholvorgang nicht rechtzeitig eingeschert war. Der Rollerfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Lesen Sie auch: Verletzte oder gar Tote: Wie verarbeiten Feuerwehrkräfte belastende Einsätze?