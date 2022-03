Bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil im Landkreis Traunstein ist ein 53-jähriger Rollerfahrer tödlich verunglückt.

30.03.2022 | Stand: 13:24 Uhr

Bei Palling (Landkreis Traunstein) ist ein Rollerfahrer tödlich verunglückt. Der 53-Jährige sei am Mittwoch auf eine Kreisstraße gefahren und habe dabei dem 46-jährigen Fahrer eines Wohnmobils die Vorfahrt genommen, so die Polizei am Mittwoch. Das Gefährt stieß mit dem Roller zusammen.

Unfall endet für Rollerfahrer tödlich

Laut Polizei starb der 53-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße bei Palling war für etwa drei Stunden gesperrt.

