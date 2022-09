Angeblicher Messerangriff auf Herbstfest? Polizei recherchiert - ohne Ergebnisse

In Rosenheim macht ein Social-Media-Post die Runde. Die Verfasserin behauptet, auf dem Herbstfest habe es einen Messerangriff gegeben. Die Polizei hat Fragen.

10.09.2022 | Stand: 20:04 Uhr

Der Post tauchte am in einer Social-Media-Gruppe auf. Gegen 23 Uhr sei am Freitagabend auf dem Rosenheimer Herbstfest ein Mann niedergestochen worden, behauptet die vermeintliche Verfasserin. Auch eine angebliche Täterbeschreibung und ein Zeugenaufruf der Polizei findet sich in der Nachricht in einer Social-Media-Gruppe. Der Post wurde offenbar am Samstagnachmittag veröffentlicht.

Herbstfest Rosenheim: Polizei weiß nichts von einem Messerangriff

Fakt ist aber: Es gab zu der Zeit keinen Zeugenaufruf der Polizei. Auch von einem Messerangriff wissen die Beamten dementsprechend nichts. "Ob tatsächlich ein Mann durch eine Messerattacke von unbekannten Tätern verletzt wurde oder ob es sich dabei um Fake-News handelt, ist nun Gegenstand von Ermittlungen", heißt es von der Polizei.

Messerangriff auf Herbstfest? Polizei sucht Verfasserin

Deshalb bittet die Rosenheimer Polizei vor allem dass sich das angebliche Opfer meldet. Auch Zeugen des Vorfalls und die Verfasserin des Posts werden gebeten, sich dringend bei der Rosenheimer Polizei unter der Rufnummer 08031 / 200-0 zu melden.

