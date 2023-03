Mann rettet verletzte Eule von der Autobahn

Auf der A8 hat ein Autofahrerer eine verletzte Eule entdeckt. Die Polizei brachte den Vogel dann in Sicherheit.

17.03.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Eine verletzte Eule ist auf der Autobahn 8 in Oberbayern gerettet worden. Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hatte den Vogel während einer privaten Fahrt in der Nähe der Auffahrt Rosenheim West bemerkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Rosenheim: Polizei bringt verletzte Eule in Auffangstation

Der Mann stoppte und übergab das Tier einer Polizeistreife. Die Beamten brachten die Eule in eine Greifvogelauffangstation, dort soll sie wieder aufgepäppelt werden.

Bereits am Donnerstag retteten Polizisten einen verletzten Bussard von der Autobahn 7 bei Kempten im Allgäu. Auch er kam in eine Vogelauffangstation.

